Глава Адыгеи подвел итоги двухлетней работы филиала фонда «Защитники Отечества»

Глава Адыгеи отметил итоги двухлетней работы регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Ровно два года назад в Адыгее начал работу региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина для поддержки участников специальной военной операции и их семей.