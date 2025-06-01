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Глава Адыгеи подвел итоги двухлетней работы филиала фонда «Защитники Отечества»

Глава Адыгеи подвел итоги двухлетней работы филиала фонда «Защитники Отечества»

Глава Адыгеи отметил итоги двухлетней работы регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Ровно два года назад в Адыгее начал работу региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира Путина для поддержки участников специальной военной операции и их семей.

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