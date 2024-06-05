Медвежий угол
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Медвежий угол

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Начался новый украинский контрнаступ - теперь в тылу России

Начался новый украинский контрнаступ - теперь в тылу России

И это не шутка. Плотно сплотившиеся в одну кучу беглые политические украинцы, прилепинцы, пригожинцы, право-​левые майдауны и пр.

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Комментарии
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ЕК
Елена Князева
Много заплатили сученыш
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2 час.
Геннадий Сытник
аФФтор горилки перЕпил?
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2 час.
Аркадий Цыганов
Украина, это украденные исторические земли России, ибо за них пролита кровь в том числе и моих предков. Кто ратует за отделение Окраины, тот предатель. А как поступил Тарас Бульба с сыном предателем?
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1 час.

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