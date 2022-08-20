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В Тольятти сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации 38 иностранных граждан

В Тольятти сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации 38 иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

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