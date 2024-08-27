В Техасе приостановили программу Байдена по легализации мигрантов в США

Global Look Press/Antonio Sempere/Keystone Press Agency Суд в штате Техас решил приостановить программу администрации президента Джо Байдена по предоставлению легального статуса иммигрантам, которые состоят в браке с американцами.
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