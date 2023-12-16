Гонконг возглавил пятничный биржевой рост в Азии

Индекс Гонконга Hang Seng возглавил рост в Азии и закрылся на 2,38% выше значений четверга. Этот позитивный результат разошелся с отрицательной динамикой материковых бирж Китая, где индикатор широкого рынка акций CSI 300 обновил четырехлетний минимум падением на 0,31%, Shanghai снизился на 0,56%.
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