Гонконг возглавил пятничный биржевой рост в Азии

Индекс Гонконга Hang Seng возглавил рост в Азии и закрылся на 2,38% выше значений четверга. Этот позитивный результат разошелся с отрицательной динамикой материковых бирж Китая, где индикатор широкого рынка акций CSI 300 обновил четырехлетний минимум падением на 0,31%, Shanghai снизился на 0,56%.