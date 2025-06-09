Делегация из Смоленска приняла участие в агропромышленной выставке «Белагро-2025»

Губернатор Василий Анохин: «Участие в «Белагро-2025» станет стимулом для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Смоленской области» Смоленская делегация приняла участие в 35-й международной специализированной выставке «Белагро-2025» в Беларуси.
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