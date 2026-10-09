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Царьград

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Песков предупредил: европейские поездки русских стали опасными

Песков предупредил: европейские поездки русских стали опасными

В условиях санкций, поездки русских в Европу стали небезопасными, утверждает Дмитрий Песков. Ситуацию прокомментировал также Дмитрий Медведев после задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории.

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