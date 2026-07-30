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Антифашист

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В Минобороны отчиталась о 258 сбитых дронах. В Пензе и Сарапуле сгорели склады Wildberries

В Минобороны отчиталась о 258 сбитых дронах. В Пензе и Сарапуле сгорели склады Wildberries

Минувшая ночь не осталась без атак украинских беспилотников на российские регионы. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА самолётного типа.

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