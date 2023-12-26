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США нанесли сокрушительный удар по России

США нанесли сокрушительный удар по России

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Даже страшно представить, какое количество "кипятка радости" произвели наши почитатели Запада, после того, как узнали о новых санкциях США против России.

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Комментарии
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Ирина Богданова
Йеллоустоун скоро накроет:( за  их делишки!! Природа  не терпит ложь и коварство!!!
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8 час.
NS
Natalia Semeniuk
Помню еще со времен молодости,как американский спецназ незаконно проник на территорию Панамы, выкрал генерала Норьегу,переправил его в США и там судил.ЭТО БЫЛ ШОК.С ТЕХ
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4 час.
Gennady Sokolovsky
А ты точно в курсе всех мыслей и событий в Кремле??????
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1 час.

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