ПРОСТО О СЛОЖНОМ Даже страшно представить, какое количество "кипятка радости" произвели наши почитатели Запада, после того, как узнали о новых санкциях США против России.
США нанесли сокрушительный удар по России
Комментарии
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Ирина Богданова
Йеллоустоун скоро накроет:( за их делишки!! Природа не терпит ложь и коварство!!!
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8 час.
NS
Natalia Semeniuk
Помню еще со времен молодости,как американский спецназ незаконно проник на территорию Панамы, выкрал генерала Норьегу,переправил его в США и там судил.ЭТО БЫЛ ШОК.С ТЕХ
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4 час.
Gennady Sokolovsky
А ты точно в курсе всех мыслей и событий в Кремле??????
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1 час.
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