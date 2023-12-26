США нанесли сокрушительный удар по России

Ирина Богданова Йеллоустоун скоро накроет:( за их делишки!! Природа не терпит ложь и коварство!!!

NS Natalia Semeniuk Помню еще со времен молодости,как американский спецназ незаконно проник на территорию Панамы, выкрал генерала Норьегу,переправил его в США и там судил.ЭТО БЫЛ ШОК.С ТЕХ