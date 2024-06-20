Салат из лангуста и мороженое из голубики: что ел Путин во время визита в КНДР

Во время визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику президент России Владимир Путин не только обсудил с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, но и отведал блюда местной кухни, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.