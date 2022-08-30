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Минобороны РФ сообщило о провале наступления ВСУ

Минобороны РФ сообщило о провале наступления ВСУ

Потери ВСУ в живой силе составили более 560 военнослужащих.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Украинские войска понесли потери при неудачной попытке начать наступление в Николаевской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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