Раковые клетки не растут: Три продукта, которые всегда должны быть в холодильнике

Старение неизбежно, однако этот процесс можно замедлить и минимизировать. О том, в каких продуктах больше всего антиоксидантов, способствующих красоте и крепкому здоровью, рассказал андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.