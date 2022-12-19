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Раковые клетки не растут: Три продукта, которые всегда должны быть в холодильнике

Раковые клетки не растут: Три продукта, которые всегда должны быть в холодильнике

Старение неизбежно, однако этот процесс можно замедлить и минимизировать. О том, в каких продуктах больше всего антиоксидантов, способствующих красоте и крепкому здоровью, рассказал андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

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