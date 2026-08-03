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Регионы России

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Минцифры обновляет правила установки ИИ-помощников на электронные устройства

Минцифры обновляет правила установки ИИ-помощников на электронные устройства

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, который предусматривает обновление действующих правил обязательной предустановки программного обеспечения на электронные устройства с учетом развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

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