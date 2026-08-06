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Ударами по объектам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ

Ударами по объектам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ

В ночь на среду ВС РФ атаковали в Киеве и области объекты, которые, по данным Минобороны России, обеспечивали хранение, сортировку и доставку грузов военного назначения, включая комплектующие для беспилотников.

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