Экс-чиновника приговорили к пожизненному сроку за убийство прокурора ХМАО

t.me/Следком Бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО-Югре Юрия Чекина приговорили к пожизненному тюремному сроку по уголовному делу об убийстве прокурора округа Юрия Бедерина, сообщил корреспондент РЕН ТВ.
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