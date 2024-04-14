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Арестович: США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить ее к миру

Арестович: США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить ее к миру

США прекратили оказывать военную помощь Украине, чтобы принудить киевский режим к миру. Такое мнение высказал бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, его слова привело издание «Политика страны».

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