Глава Грузии обвинила правительство в нарушении Конституции

Действия протестующих и президента Грузии находятся в рамках конституции, а правящая партия «Гражданская мечта» постоянно нарушает основной закон, такое заявление сделала сама президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 декабря на брифинге.
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