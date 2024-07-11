Декларация саммита НАТО в Вашингтоне наполнена менталитетом времен холодной войны и воинственными высказываниями, а содержание, связанное с Китаем, наполнено провокациями, ложью, подстрекательством и клеветой.
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