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Добрый Мир

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Американская СПГ-мечта может треснуть

Американская СПГ-мечта может треснуть

Пока Трамп требует от Европы покупки сжиженного газа из Америки, в самих США все острее стоит вопрос о том, хватит ли газа для экспортных мощностей.

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