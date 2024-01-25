Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

Когда страны «коллективного Запада» заводят разговоры о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, они делают это для того, чтобы заставить Москву отказаться от целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.