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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о расширении КХЛ: «Общение с зарубежными партнерами продолжается. В сложный период мы провели матчи в Дубае, Ташкенте, Шанхае. Там нам всегда рады»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о планах лиги по расширению и достижениях по выходу на новые рынки.

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