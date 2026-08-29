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МИД Украины потребовал исключить страну из зоны действия спутников «Рассвет»

МИД Украины потребовал исключить страну из зоны действия спутников «Рассвет»

Киев обратился в ООН и потребовал исключения Украины из зоны охвата российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет».

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