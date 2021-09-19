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В Омске начался третий день выборов

В Омске начался третий день выборов

Голосование продолжается на всех участках. Сегодня в Омской области начался третий день голосования, — напомнили в региональном избирательном комитете.

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