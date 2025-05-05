Ваш «модный код»: какой стиль и оттенки в одежде подходят тебе по дате рождения

Почему на одних людях вещь смотрится стильно и органично, а на других теряется или даже выглядит неуместно? По мнению нумеролога Алены Бушиной, дело в том, что у каждого из нас есть свой уникальный «модный код», зашифрованный в дате рождения.
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