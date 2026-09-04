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Орловские новости

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Рынок сбережений России к 2027 году достигнет 77 трлн рублей

Рынок сбережений России к 2027 году достигнет 77 трлн рублей

Объем привлеченных средств в банках России к 2027 году может составить 77 трлн рублей, сохраняя темпы роста на уровне 8%.

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