Пьяный дебош в поезде Адлер–Москва обернулся судом: пассажир избил полицейских и получил срок

Пьяный дебош в поезде Адлер–Москва обернулся судом: пассажир избил полицейских и получил срокВ Ростовской области завершилось судебное разбирательство в отношении пассажира, который в поезде дальнего следования применил силу к сотрудникам транспортной полиции.
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