20-летний российский вратарь Мурашов подписал контракт с «Питтсбургом»

Молодой голкипер ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов продолжит карьеру в НХЛ. О заключении с Мурашовым 3-летнего контракта сообщил сайт «Питтсбурга», который выбрал россиянина в 4-м раунде драфта-2022 под 118-м номером.