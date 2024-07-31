20-летний российский вратарь Мурашов подписал контракт с «Питтсбургом»

Молодой голкипер ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов продолжит карьеру в НХЛ. О заключении с Мурашовым 3-летнего контракта сообщил сайт «Питтсбурга», который выбрал россиянина в 4-м раунде драфта-2022 под 118-м номером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии