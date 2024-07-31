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  • leonid
    Им уже обоим надо завершать карьеру. Денег зароботали достаточно.«Вы каждый день с...
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20-летний российский вратарь Мурашов подписал контракт с «Питтсбургом»

20-летний российский вратарь Мурашов подписал контракт с «Питтсбургом»

Молодой голкипер ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов продолжит карьеру в НХЛ. О заключении с Мурашовым 3-летнего контракта сообщил сайт «Питтсбурга», который выбрал россиянина в 4-м раунде драфта-2022 под 118-м номером.

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