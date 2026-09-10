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26 сентябрьдә Татарстанда «Татарстан кроссы – 2026» һәм «Милләтләр кроссы» узачак

26 сентябрьдә Татарстанда «Татарстан кроссы – 2026» һәм «Милләтләр кроссы» узачак

26 сентябрьдә Татарстанда «Татарстан кроссы – 2026» республика массакүләм ярышлары һәм «Милләтләр кроссы» Бөтенроссия йөгерү көне узачак.

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