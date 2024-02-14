НИИ «Вектор»: российский комплекс «Пенициллин» обладает уникальным принципом обнаружения целей

Как отмечают отечественные специалисты, российский разведкомплекс «Пенициллин» выгодно отличается от подобных решений своим принципом работы — для обнаружения целей противника не применяются радиолокационные устройства, которые излучением могут демаскировать позиции установки.
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