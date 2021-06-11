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Алий Тоторкулов прокомментировал конфликт ККН с епархией из-за аланских храмов

Алий Тоторкулов прокомментировал конфликт ККН с епархией из-за аланских храмов

Ранее Конгресс карачаевского народа (ККН) и ряд других организаций пожаловались патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу на богослужения в древних аланских храмах на территории КЧР, которые проводит архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

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