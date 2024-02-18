Глава офиса Зеленского Ермак вновь призвал пригласить Украину в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече членов международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины в очередной раз призвал к скорейшему приглашению Киева в НАТО.
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