Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Таких даже в ад не пустят: в руки военкора попали видео с издевательствами украинских боевиков над сослужицами

Таких даже в ад не пустят: в руки военкора попали видео с издевательствами украинских боевиков над сослужицами

  БлокнотРУ На одной записи по приказу командира боевика заставили копать яму, в котором он просидел три дня, подвергаясь избиениям, пока не подписал "раппорт".

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Укромрази. Чистить до конца. Не прикрывать их зады, как в ВОВ...
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21 час.
Леонид Руси
Хохлобыдло... это бездушные туловища... Он все там одержимы орками и другими бесами и дьяволами... А татушки у них... это Бафомет... Это нелюди...
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13 час.
Gennady Sokolovsky
Кто отменил приказ &quot;живыми НЕ БРАТЬ&quot;?????????? Нет там &quot;нормальных&quot;.
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5 час.
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