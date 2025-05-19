Таких даже в ад не пустят: в руки военкора попали видео с издевательствами украинских боевиков над сослужицами

Укромрази. Чистить до конца. Не прикрывать их зады, как в ВОВ...

Леонид Руси

Хохлобыдло... это бездушные туловища... Он все там одержимы орками и другими бесами и дьяволами... А татушки у них... это Бафомет... Это нелюди...