Таких даже в ад не пустят: в руки военкора попали видео с издевательствами украинских боевиков над сослужицами

БлокнотРУ На одной записи по приказу командира боевика заставили копать яму, в котором он просидел три дня, подвергаясь избиениям, пока не подписал "раппорт".
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