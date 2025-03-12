Запад должен выполнить несколько условий для заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Дерипаска назвал три условия для согласия России на прекращение огня на Украине
Комментарии
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В
Валентина
Правильно! Кто такой Дерипаска? Заржавшийся олигарх, он давно служит заокеанскому капиталу, американский холуй!
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21 час.
СБ
Слава Белый
Теперь олигархи правят? Давно национализировать всё наворованое пора.
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19 час.
ЮВ
Юрий Воробьев
Очередной крупный жулик из 90-х решил аккуратно внести свои 5 копеек в дело сохранения "мировой" демократии, основанной на правилах запада - любимом строе, при котором он награбил "свои капиталы."
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16 час.
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