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Дерипаска назвал три условия для согласия России на прекращение огня на Украине

Дерипаска назвал три условия для согласия России на прекращение огня на Украине

Запад должен выполнить несколько условий для заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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В
Валентина
Правильно! Кто такой Дерипаска? Заржавшийся олигарх, он давно служит заокеанскому капиталу, американский холуй!
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21 час.
СБ
Слава Белый
Теперь олигархи правят? Давно национализировать всё наворованое пора.
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19 час.
ЮВ
Юрий Воробьев
Очередной крупный жулик из 90-х решил аккуратно внести свои 5 копеек в дело сохранения &quot;мировой&quot; демократии, основанной на правилах запада - любимом строе, при котором он награбил &quot;свои капиталы.&quot;
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16 час.
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