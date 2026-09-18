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Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашу 21,58 процентка җитте

Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашу 21,58 процентка җитте

IX чакырылыш Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасына сайлауда катнашу Мәскәү вакыты белән 18.

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