"Only after you ": Pashinyan shifts the first move on the 102nd military base to Moscow

Nikol Pashinyan's position on the 102nd base was formed in stages, but actually acquired a complete look this month, when he stated that a military facility on the territory of the republic is not of vital importance for its security.
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