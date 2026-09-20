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The Eurasia Daily news agency

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"Only after you ": Pashinyan shifts the first move on the 102nd military base to Moscow

"Only after you ": Pashinyan shifts the first move on the 102nd military base to Moscow

Nikol Pashinyan's position on the 102nd base was formed in stages, but actually acquired a complete look this month, when he stated that a military facility on the territory of the republic is not of vital importance for its security.

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