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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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31 очка Джеймса Хардена хватило для победы «Клипперс» над «Шарлотт»

Харден провел на площадке 31 минуту и набрал 31 очко (9 из 15 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 10 подборов и 7 передач.

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