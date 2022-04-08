Кубок Гагарина. ЦСКА примет СКА в четвертом матче финала Запада. Видеотрансляция начнется в 19:30

ЦСКА примет СКА в четвертом матче финала Запада.  В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.

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