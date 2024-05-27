Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к оценщикам

Правительство внесло с Государственную думу законопроект, который предполагает введение повышенных требований к исполнителям услуг по оценке госимущества, а также пересмотр подходов к имущественной ответственности оценщиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, разработанный в Минэкономразвитии.