Правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к оценщикам

Правительство внесло с Государственную думу законопроект, который предполагает введение повышенных требований к исполнителям услуг по оценке госимущества, а также пересмотр подходов к имущественной ответственности оценщиков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ, разработанный в Минэкономразвитии.
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