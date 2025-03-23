Влияние классики: Путин о том, как «Щит и меч» стал определяющим в его карьере Ирэн ОрлонскаяКинематограф оказывает значительное влияние на жизнь человека, и эта тема остается актуальной на протяжении многих лет.
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