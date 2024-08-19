ГАТИ выдала более 100 ордеров для проведения работ по благоустройству территорий образовательных учреждений в Петербурге

За месяц до начала учебного года инспекторы усилили контроль за этими производственными зонами В 2024 году Государственная административно-технической инспекция (ГАТИ) выдала более 100 ордеров на проведение работ по благоустройству территорий образовательных учреждений.
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