eKathimerini: Греция находится под постоянным давлением НАТО и ЕС из-за Украины

Греция сталкивается с "постоянным давлением партнеров по НАТО и Евросоюзу, которые требуют передать Украине средства противовоздушной обороны Patriot, включая те, которые находятся на вооружении ВВС Греции.
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