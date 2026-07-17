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Газета.ру

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eKathimerini: Греция находится под постоянным давлением НАТО и ЕС из-за Украины

eKathimerini: Греция находится под постоянным давлением НАТО и ЕС из-за Украины

Греция сталкивается с "постоянным давлением партнеров по НАТО и Евросоюзу, которые требуют передать Украине средства противовоздушной обороны Patriot, включая те, которые находятся на вооружении ВВС Греции.

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