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Приморскую «Аврору» научат бережливому производству

Приморскую «Аврору» научат бережливому производству

— Обучение включало в себя знания по первому модулю. Это основы бережливого производства и реализация проекта по улучшениям, а также непосредственно инструменты — система организации рабочего пространства 5С, картирование и производственный анализ.

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