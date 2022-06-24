Приморскую «Аврору» научат бережливому производству

— Обучение включало в себя знания по первому модулю. Это основы бережливого производства и реализация проекта по улучшениям, а также непосредственно инструменты — система организации рабочего пространства 5С, картирование и производственный анализ.
— Обучение включало в себя знания по первому модулю. Это основы бережливого производства и реализация проекта по улучшениям, а также непосредственно инструменты — система организации рабочего пространства 5С, картирование и производственный анализ.
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