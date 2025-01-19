Депутат: Зеленский хочет использовать Суджу как козырную карту на переговорах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT предположил, что Владимир Зеленский надеется использовать позицию ВСУ под Суджей как «козырную карту» на возможных переговорах о мире.
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