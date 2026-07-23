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Обзор матча Санкт-Галлен – Бенфика (2:1) в Лига Европы, 23 июля 2026 года

23 июля 2026 года «Санкт-Галлен» одержал волевую победу над «Бенфикой» со счетом 2:1 в матче Лиги Европы на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене.

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