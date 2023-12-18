Обратный ход планет: когда будет ретроградность в 2024 году и что они принесут Ирэн ОрлонскаяВлияние ретроградных планет на жизнь значительно, поскольку их обратное движение не всегда способствует прогрессу и развитию.
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