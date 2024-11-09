ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области

В Минобороны России заявили, что российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области. «Подразделениями группировки отражены семь контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина», — говорится в сводке ведомства.
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