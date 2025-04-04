Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Передавайте деньги за проезд: в автобусах "Мострансавто" продолжают брать наличными и на карты водителей

Передавайте деньги за проезд: в автобусах "Мострансавто" продолжают брать наличными и на карты водителей

Русский Колоколъ Фото с сайта "Мострансавто". При этом на предприятие постоянно сидит на бюджетной игле.

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Комментарии
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Лариса Галахова
В Казахстане не просто оплата проезда по карте Онай, да везде расклеяны на окнах Qr коды и так же можно оплатить по спец.сообщению через банк.Затем приходит СМС который предъявляет контролёру. Такое чувство что в России специально лоббируют водителей-мигрантов с целью наживы в Мостоансавто.И причём такая оплата во всех городах Казахстана
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12 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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7 час.
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