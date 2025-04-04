Передавайте деньги за проезд: в автобусах "Мострансавто" продолжают брать наличными и на карты водителей

Лариса Галахова

В Казахстане не просто оплата проезда по карте Онай, да везде расклеяны на окнах Qr коды и так же можно оплатить по спец.сообщению через банк.Затем приходит СМС который предъявляет контролёру. Такое чувство что в России специально лоббируют водителей-мигрантов с целью наживы в Мостоансавто.И причём такая оплата во всех городах Казахстана