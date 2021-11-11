Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi

Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Xiaomi развивают стратегическое партнерство и предлагают клиентам уникальную возможность обменять минуты на скидку при покупке смартфона.

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