Депутат Матвейчев назвал Павла Дурова отставшим от жизни

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что основатель Telegram Павел Дуров "отстал от жизни" и не понимает, что эпоха глобальных интернет-платформ осталась в прошлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии