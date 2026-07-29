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Газета.ру

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Депутат Матвейчев назвал Павла Дурова отставшим от жизни

Депутат Матвейчев назвал Павла Дурова отставшим от жизни

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что основатель Telegram Павел Дуров "отстал от жизни" и не понимает, что эпоха глобальных интернет-платформ осталась в прошлом.

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