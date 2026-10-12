Более 19,3 млн россиян привиты в рамках кампании по вакцинации против гриппа

В России в рамках кампании по вакцинации против гриппа были привиты более 19,3 миллиона граждан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Лерчек плакала от...
- ЛЛ Лерчек простили н...
- ЛЛ «В тяжелом состоя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым